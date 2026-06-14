Иерей не исключил, что эстонская церковь подвергнется гонениям, как украинская Иерей: разорвав связи с Московским патриархатом Эстония пойдет по пути Украины

Москва14 июн Вести.Решение Эстонии полностью разорвать связи с Московским патриархатом может привести к украинскому сценарию, где церковь подверглась гонениям. Такое мнение озвучил ИС "Вести" руководитель Миссионерского отдела Песоченской епархии, священник-миссионер, иерей Владислав Береговой.

Верховный суд Эстонии признал законными поправки к закону о церквях и приходах, которые обязывают Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ) разорвать связи с Московским патриархатом.

Может закончиться приблизительно так же, как и на Украине — церковь может быть абсолютно гонима. Мы видим, что здесь идет уже борьба не на юридическом уровне, а на уровне мировоззрения, на уровне душ человеческих сказал Береговой

Также Министерство внутренних дел страны заявило о намерении запретить деятельность ЭПХЦ. В ответ ЭПХЦ готова подать обращение в Европейский суд по правам человека.