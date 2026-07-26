В дипмиссии РФ указали, что дискредитация церкви в Эстонии стала агрессивной Дипломат Абилов заявил, что дискредитация церкви в Эстонии стала агрессивной

Москва26 июл Вести.Дискредитация Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) властями страны приобрела более агрессивный характер, указал временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов в беседе с РИА Новости.

По словам Абилова, это происходит на фоне неоднократных заверений священнослужителей о том, что деятельность церкви не направлена против эстонской государственности, а полное соответствие новым требованиям недостижимо в силу канонических связей с РПЦ.

После принятия 8 июня резонансных поправок в Закон о церквях и приходах кампания по дискредитации ЭПХЦ приобрела еще более агрессивный характер сказал Абилов

В июне ЭПХЦ сообщила о своей готовности подать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением Государственного суда Эстонии, который является высшей судебной инстанцией, о соответствии поправок к закону о церквях и приходах конституции республики.