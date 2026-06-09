Москва9 июнВести.Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) готова подать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением Государственного суда (высшая судебная инстанция) Эстонии о соответствии поправок к закону о церквях и приходах конституции республики. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЭПХЦ.
Поскольку решение Государственного суда не устраняет всех вопросов, касающихся защиты основных прав и свобод, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека, Эстонская православная христианская церковь считает необходимым рассмотреть возможность обращения в Европейский суд по правам человекаподчеркнули в ЭПХЦ
В опубликованном заявлении отмечается, что работа приходов в Эстонии и "приверженность христианским идеалам не представляют и не могут представлять угрозы безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонского государства".
Мы всегда высоко ценили открытый и конструктивный диалог с государственными учреждениями и готовы продолжать его и в будущемзаключили в ЭПХЦ
Накануне пленум Государственного суда Эстонии постановил, что внесенные в закон о церквях изменения не противоречат основному закону страны. Эти поправки предписывают ЭПХЦ переработать свой устав и отмежеваться от РПЦ. Несоблюдение этого требования позволит Министерству внутренних дел Эстонии подать в суд на ликвидацию православных приходов как юридических лиц.