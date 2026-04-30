Власти Эстонии допустили союзников к защите границ в кризисных ситуациях

Эстония разрешила союзникам участвовать в защите границ в кризисных ситуациях Власти Эстонии допустили союзников к защите границ в кризисных ситуациях

Москва30 апр Вести.Правительство Эстонии приняло решение разрешить союзным силам участвовать в защите государственной границы в случае кризисных ситуаций. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

Правительство Эстонии одобрило предложение, позволяющее союзным силам помогать в обеспечении безопасности границ и правоохранительной деятельности в кризисных ситуациях говорится в сообщении ведомства в соцсети Х

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил в соцсети X, что России следует немедленно произвести вывод войск со всех энергообъектов Украины и передать ей полный контроль над ними, включая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Помимо этого, Цахкна выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.