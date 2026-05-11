Эстонские власти дополнительно выделят 17 млн евро на укрепление границы с РФ

Эстония выделит дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией Эстонские власти дополнительно выделят 17 млн евро на укрепление границы с РФ

Москва11 мая Вести.Правительство Эстонии в рамках уточнения госбюджета на текущий год направит дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

На покрытие ранее принятых договорных обязательств в рамках мероприятий по укреплению восточной границы выделяется 17 млн евро говорится в сообщении

По словам эстонского министра внутренних дел Игоря Таро, данная новость является важной в общеевропейском контексте, так как речь идет и о внешней границе Евросоюза.

Решение правительства Эстонии дает уверенность, что мы сможем продолжить все запланированные работы и завершить строительство лучшей и самой безопасной внешней границы Европы в следующем году сказал министр

Ранее командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Андрус Мерило заявил, что Россия якобы планирует напасть на балтийскую республику в 2027 году.