В Эстонии оспорили высказывания Зеленского о России Глава МИД Эстонии: высказывания Зеленского о планах России ошибочны

Москва20 апр Вести.Сделанные Владимиром Зеленским высказывания о планах России напасть на Эстонию не имеют под собой оснований, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он отметил, что заявления украинского лидера не соответствуют эстонским разведывательным данным.

Мы не видим, чтобы Россия собирала свои войска или готовилась военным путем к нападению на НАТО или страны Балтии каким-либо образом сказал Цахкна телерадиовещателю ERR

Также он не согласился со словами Зеленского о том, что не все страны НАТО готовы оказать помощь балтийским республикам в случае нападения.

НАТО обязательно отреагирует, если какая-то из стран-членов будет атакована, в этом нет сомнений сказал Цахкна

Ранее стало известно, что вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу строительства противотанковых рвов на границе с Россией.