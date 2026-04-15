ERR: армия Эстонии продолжила строить противотанковые рвы на границе с РФ

Армия Эстонии начала новый этап строительства рвов у границы с РФ ERR: армия Эстонии продолжила строить противотанковые рвы на границе с РФ

Москва15 апр Вести.Вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу строительства противотанковых рвов на границе с Россией. Об этом пишет телерадиокомпания ERR.

Уточняется, что рвы протяженностью около 20 километров будут вырыты преимущественно на частных землях.

Вторая пехотная бригада Сил обороны начала создание противотанковых рвов вдоль юго-восточной границы в волости Сетомаа отмечается в публикации

По словам эстонского штабного инженерного офицера 2-й пехотной бригады капитан Хардо Тоотса, рядом с противотанковыми рвами при необходимости могут поставить бетонные "зубы дракона".

В октябре 2025 года эстонские власти полностью закрыли движение по дороге Вярска — Саатсе, которая частично проходит по территории Псковской области в России. Глава Министерства внутренних дел страны заявлял, что закрыть дорогу пришлось из-за якобы российской активности.