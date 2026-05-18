Глава МО Литвы рассказал о планах по созданию минного поля на границе с Россией

Москва18 мая Вести.Литва планирует создать минное поле на границе с Россией в рамках проекта ЕС Eastern Flank Watch, рассказал в интервью изданию Euractiv министр обороны республики Робертас Каунас.

О проекте Eastern Flank Watch было объявлено осенью 2025 года, он направлен на противодействие якобы угрозам со стороны РФ.

Как рассказал Каунас, идея заключается в том, чтобы создать "сдерживающие силы вдоль границы" с Россией, что подразумевает создание надежной линии обороны "с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты".