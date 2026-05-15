Euractiv: Литва и Латвия готовы защищать судоходство в Ормузском проливе

Москва15 мая Вести.Литва и Латвия намерены участвовать в европейской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе, но без ущерба для безопасности "восточного фланга" НАТО, пишет портал Euractiv.

Восточные страны-члены ЕС сигнализируют о готовности внести свой вклад в возможную европейскую миссию по обеспечению безопасности Ормузского пролива отмечается в сообщении издания

Министр обороны Литвы Робертас Каунас назвал миссию в Ормузе "очень значимой" для Вильнюса, при этом заявив, что "самая большая угроза исходит с востока, от России и Белоруссии", пишет портал.

…Латвия также готова предоставить свои ресурсы для миссии в Ормузском проливе пишет издание со ссылкой на свою информацию

Рига уже помогает военно-морской миссии ЕС в Красном море, защищающей судоходство от йеменских повстанцев-хуситов, отмечается в сообщении.

Более 40 стран во главе с Францией и Великобританией сейчас разрабатывают военные планы по обеспечению безопасности судоходства после прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.

В МИД Ирана в четверг сообщали, что Ормузский пролив открыт для всех, кто сотрудничает с ВМС страны.