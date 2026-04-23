Литва расширит военный полигон у границы с Калининградской областью Парламент Литвы одобрил расширение военного полигона у границы с РФ

Москва23 апр Вести.Сейм (парламент) Литвы одобрил расширение военного полигона в районе Таураге недалеко от границы с Калининградской областью. Об этом сообщило Минобороны республики.

В ведомстве заявили, что также принято решение о создании нового полигона в Капчяместисе.

Парламент только что одобрил создание нового военного полигона в Капчяместисе и расширение полигона в Таураге. Это укрепит нашу национальную оборону и оперативную совместимость с силами союзников в сложных условиях безопасности говорится в сообщении в социальной сети X

Глава ведомства Робертас Каунас заявил, что расширение связано с изменением ситуации в сфере безопасности и ростом потребностей в подготовке военных страны и союзников по НАТО.

Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза России заявили, что военно-политическое руководство Литвы продолжает милитаризацию страны, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области.