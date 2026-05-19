Москва19 мая Вести.Власти Литвы угрожают атаковать Калининградскую область, чтобы привлечь к себе внимание президента США Дональда Трампа, заявил изданию KP.RU политолог Николай Межевич.

Он обратил внимание, что заявление Вильнюса появилось ровно в тот момент, когда РФ и Белоруссия начали совместные ядерные учения, а Служба внешней разведки РФ разоблачила помощь Латвии украинским боевикам в организации ударов дронов по российской территории.

По мнению Межевича, литовцы рассчитывают, что агрессивная риторика заставит Россию дать резкий ответ, после чего Трамп вернется к укреплению единства НАТО.

Но у Трампа масса проблем с иранской войной, есть опасения за стабильность своего правления внутри США. Ему сейчас явно не до НАТО подытожил политолог

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал ядерные учения России сигналом ее оппонентам, допускающим агрессивную риторику в адрес Москвы.