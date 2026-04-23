Совбез РФ осудил милитаризацию Литвы у границ с Калининградской областью СБ РФ: милитаризация Литвы создает угрозу безопасности Калининградской области

Москва23 апр Вести.Военно-политическое руководство Литвы продолжает милитаризацию страны, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза (СБ) РФ.

Ее заявление передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, Литва продолжает расходовать большие средства на оборону, несмотря на экономические и социальные внутренние проблемы.

[Руководство Литвы,] прикрываясь риторикой о "российской угрозе", продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление "восточного фланга НАТО" говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Польша и Литва рассматривают возможность создания совместного учебного полигона в Сувалкском коридоре.