В Литве обсуждается возможность размещения в стране ядерного оружия союзников LRT: власти Литвы обсуждают размещение в стране ядерного оружия союзников

Москва19 мая Вести.Власти Литвы рассматривают возможность внесения изменений в конституцию страны для размещения на литовской территории ядерного оружия союзников. Об этом сообщил портал национального радио LRT.

Уточняется, что для внесения соответствующих поправок необходимо не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях с интервалом не менее трех месяцев.

По информации LRT, спикер литовского Сейма Юозас Олекас подтвердил, что следует рассмотреть возможность пересмотра конституционных ограничений на фоне текущей геополитической ситуации. Президент Гитанас Науседа также поддержал идею начать дискуссию по этому вопросу.

Обсуждение затронет статью 137 конституции Литвы, которая запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз.

Ранее президент балтийской республики Гитанас Науседа заявил, что Литва не допускает воюющим странам использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций.