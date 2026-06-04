Москва4 июнВести.Литва участвует в дискуссии о возможном размещении дополнительного ядерного оружия США в Европе. Об этом заявил литовский министр обороны Робертас Каунас.
По его словам, Вильнюс "не стоит в стороне".
Я действительно не хочу вдаваться здесь в детали, потому что существует гриф секретности, но дискуссии идут, Литва определенно не стоит в сторонеприводит слова Каунаса портал LRT
Ранее Каунас на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре рассказал о рекордных расходах Литвы на оборону. По его словам, в 2026 году в стране тратят на эти цели 5,38 % ВВП, что в настоящее время является самой высокой долей в НАТО. Каунас также отметил, что Вильнюс создает первую национальную армейскую дивизию, а ФРГ разместит в Литве полноценную боевую бригаду.