МО: Литва "не стоит в стороне" от дискуссий по размещению ядерного оружия США

Литва обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия МО: Литва "не стоит в стороне" от дискуссий по размещению ядерного оружия США

Москва4 июн Вести.Литва участвует в дискуссии о возможном размещении дополнительного ядерного оружия США в Европе. Об этом заявил литовский министр обороны Робертас Каунас.

По его словам, Вильнюс "не стоит в стороне".

Я действительно не хочу вдаваться здесь в детали, потому что существует гриф секретности, но дискуссии идут, Литва определенно не стоит в стороне приводит слова Каунаса портал LRT

Ранее Каунас на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре рассказал о рекордных расходах Литвы на оборону. По его словам, в 2026 году в стране тратят на эти цели 5,38 % ВВП, что в настоящее время является самой высокой долей в НАТО​​​. Каунас также отметил, что Вильнюс создает первую национальную армейскую дивизию, а ФРГ разместит в Литве полноценную боевую бригаду.