Литва и Латвия заявили о готовности принять ядерное вооружение НАТО Власти Литвы и Латвии выразили готовность принять ядерное оружие НАТО

Москва16 июл Вести.Вильнюс и Рига согласны разместить на своих территории средства ядерного сдерживания Североатлантического альянса. Такое заявление в рамках совместной пресс-конференции сделали президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, чьи слова передает ТАСС.

Науседа отметил, что ранее он призвал парламент республики отменить 137-й статью конституции, согласно которой размещение на территории Литвы оружия массового поражения запрещено.

По его словам, установка в стране атомного вооружения позволит сформировать надежную систему сдерживания.

В конституции Латвии подобного запрета нет, но, при возникновении национального интереса к размещению ядерного оружия, власти страны согласуют такое решение, заявил Ринкевичс.

Ранее сообщалось, что НАТО использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических способов борьбы против России.