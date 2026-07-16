Москва16 июлВести.Вильнюс и Рига согласны разместить на своих территории средства ядерного сдерживания Североатлантического альянса. Такое заявление в рамках совместной пресс-конференции сделали президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, чьи слова передает ТАСС.
Науседа отметил, что ранее он призвал парламент республики отменить 137-й статью конституции, согласно которой размещение на территории Литвы оружия массового поражения запрещено.
По его словам, установка в стране атомного вооружения позволит сформировать надежную систему сдерживания.
В конституции Латвии подобного запрета нет, но, при возникновении национального интереса к размещению ядерного оружия, власти страны согласуют такое решение, заявил Ринкевичс.
Ранее сообщалось, что НАТО использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических способов борьбы против России.