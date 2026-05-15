Экс-глава МИД Латвии: в странах Балтии не будут размещать ядерное оружие Экс-глава МИД Латвии Юрканс: НАТО не разместит ядерное оружие в странах Балтии

Москва15 мая Вести.В странах Балтии не будет размещаться ядерное оружие НАТО. Об этом заявил экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс в комментарии "Известиям".

По его словам, ни американцы, ни Евросоюз не заинтересованы в ядерной конфронтации с Россией.

Я считаю, это маловероятно. Но если и будет решение разместить ядерное оружие, то, может быть, в Польше. В Польше политически и экономически стабильно. Там серьезные американские базы, так что Польша может быть кандидатом [на размещение ядерного оружия], но не страны Балтии подчеркнул он

США размещают в Европе тактическое ядерное оружие в рамках программы НАТО по совместному использованию ядерных ресурсов, ориентировочно около 100–150 авиабомб B61. Это оружие находится на авиабазах в пяти странах: Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Ядерное оружие Великобритании и Франции в состав ядерных сил НАТО не входит.

Ранее сообщалось, что НАТО использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических способов борьбы против России.