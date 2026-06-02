LRT: США выводят из Литвы около тысячи военных и техники Литва на некоторое время останется без американских военных

Москва2 июн Вести.Военнослужащие США покидают территорию Литвы, и пока неизвестно, когда они будут заменены новыми по ротации. Об этом со ссылкой на литовского министра обороны Робертаса Каунаса сообщает портал LRT.

Как уточняется, из Литвы будет выведено около 1 тысячи военных и техники, так как Вашингтон пересматривает свои планы по дислокации вооруженных сил в Европе.

Когда именно, какие силы и в каком объеме [прибудут в Литву по ротации], мы все это объявим цитирует Каунаса портал LRT

Отмечается, что в последние несколько лет ротация американских войск проводилась непрерывно, и военные не покидали Литву до прибытия следующей группы.

Ранее Каунас на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре рассказал о рекордных расходах страны на оборону и размещении на литовской территории бригады вооруженных сил Германии. По словам Каунаса, высокий уровень военных расходов и присутствие сил НАТО в стране нужны Вильнюсу для обеспечения безопасности на фоне давления со стороны "крупного соседа".