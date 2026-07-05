ERR: США вывели почти весь военный контингент из Эстонии

США почти полностью вывели военных из Эстонии ERR: США вывели почти весь военный контингент из Эстонии

Москва5 июл Вести.США практически полностью вывели своих военнослужащих с территории Эстонии, оставив в стране главным образом обслуживающие подразделения. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что американский контингент пока остается в стране, однако не исключал возможных изменений на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе.

Сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала – в основном обслуживающие подразделения говорится в материале

По данным телерадиокомпании, ранее численность американского контингента в Эстонии составляла от 500 до 700 военнослужащих.

Певкур объяснил происходящее плановой летней ротацией американских войск. При этом он отметил, что из-за пересмотра структуры сил США пока неизвестно, когда новые подразделения прибудут в Эстонию и в каком составе.

Ранее Минобороны Польши анонсировало, что в ближайшее время будет принято решение о наличии постоянной американской военной базы в стране. В США в свою очередь отметили, что Вашингтон еще не принял окончательного решения по данному вопросу.