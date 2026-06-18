Туск: США пока не приняли решения о размещении постоянной военной базы в Польше

США пока не планируют размещать постоянную военную базу в Польше Туск: США пока не приняли решения о размещении постоянной военной базы в Польше

Москва18 июн Вести.США еще не приняли окончательного решения по поводу создания постоянной военной базы в Польше. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск перед саммитом ЕС в Брюсселе.

При этом он отметил значительный прогресс в ходе переговоров со Штатами по этому вопросу.

[Глава Пентагона Пит] Хегсет учтиво признает, что еще предстоит уточнить детали и достичь дальнейших договоренностей, но мы находимся на очень хорошем пути к принятию решения сказал Туск

Варшава сама выступила инициатором размещения постоянного американского военного контингента на территории Польши.

Между тем глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Хегсет поддержал инициативу о постоянном присутствии американских военных в стране.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что аргументы Польши в пользу постоянного членства в "Группе двадцати" звучат неубедительно.