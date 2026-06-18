Хегсет поддержал планы создания постоянной военной базы в Польше Косиняк-Камыш: Хегсет поддержал план создать в Польше постоянную военную базу

Москва18 июн Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет одобрил инициативу Варшавы по созданию на территории Польши постоянной военной базы США. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польский министр отметил, что американское ведомство открыто для предложения Варшавы на постоянной основе разместить военных США на своей территории, однако финальное решение будет зависеть от деталей такой сделки.

Я рад сообщить вам, что министр обороны США вместе со всей своей командой положительно оценивает польское предложение о создании постоянной базы американских войск на территории нашей страны сказал журналистам Косиняк-Камыш по итогам переговоров с Хегсетом в Брюсселе

Ранее глава польского МО сообщал, что в ближайшее время будет принято решение о постоянном присутствии американских военных в стране.