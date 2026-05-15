Хегсет единолично принял решение отменить отправку военных США в Польшу

Москва15 мая Вести.Решение главы Пентагона Пита Хегсета отменить отправку военнослужащих Соединенных Штатов в Польшу стало неожиданностью для самих сотрудников ведомства и европейских союзников. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что точная причина, по которой Хегсет отдал этот приказ, неясна​​​.

Мы понятия не имели, что это произойдет сказал один из источников

Собеседник Politico добавил, что европейские и американские чиновники последние 24 часа вели переговоры по телефону, желая понять это решение и выяснить, не ждут ли их новые сюрпризы.

Ранее, 13 мая, издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что Соединенные Штаты отменили отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тыс. военнослужащих, а также сопутствующего оборудования.

В свою очередь глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решение Вашингтона не отправлять американских военных в Польшу связано с изменениями плана размещения Вооруженных сил США в Европе.

В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.