Москва10 июнВести.В ближайшее время будет принято решение о наличии постоянной военной базы США в Польше. Об этом рассказал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Переговоры с Пентагоном по поводу постоянного присутствия продолжаютсязаявил министр в интервью газете Rzeczpospolita
По его словам, сейчас идет процесс планирования, и решение "будет принято гораздо раньше".
Впереди нас ждет период интенсивной работы, заявлений о готовности и подготовки с польской стороны…Этот процесс планирования будет завершен в течение нескольких, возможно, десятка недельдобавил он
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва и Минск готовы защищаться от НАТО ядерными силами.