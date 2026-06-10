МО Польши: решение о постоянных базах США в стране примут в ближайшее время

В Польше анонсировали решение о постоянном присуствии военных США в стране МО Польши: решение о постоянных базах США в стране примут в ближайшее время

Москва10 июн Вести.В ближайшее время будет принято решение о наличии постоянной военной базы США в Польше. Об этом рассказал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Переговоры с Пентагоном по поводу постоянного присутствия продолжаются заявил министр в интервью газете Rzeczpospolita

По его словам, сейчас идет процесс планирования, и решение "будет принято гораздо раньше".

Впереди нас ждет период интенсивной работы, заявлений о готовности и подготовки с польской стороны…Этот процесс планирования будет завершен в течение нескольких, возможно, десятка недель добавил он

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва и Минск готовы защищаться от НАТО ядерными силами.