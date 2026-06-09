Москва9 июнВести.Россия и Белоруссия готовы задействовать все средства, вплоть до ядерных, для обеспечения безопасности Союзного государства на фоне провокационного наращивания войск стран НАТО у его границ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
В разговоре с газетой "Известия" он отметил показательное и провокационное наращивание сил Североатлантического альянса у рубежей Союзного государства.
По словам дипломата, сейчас "постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами" и "органами безопасности России и Белоруссии".
Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государстваотметил Галузин
В конце мая Москва и Минск в рамках совместных учений отработали приведение соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшую боевую готовность.
Во время учений президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели видеозвонок. Как отметил белорусский лидер, союзные страны никому не угрожают, однако готовы защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока.
В свою очередь, Путин подчеркнул, что с учетом роста напряженности в мире и появления новых угроз ядерная триада двух стран должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства.