МИД назвал российское ЯО в Белоруссии противовесом Киеву и НАТО МИД: ядерное оружие РФ в Белоруссии создает противовес Киеву и группировкам НАТО

Москва13 июн Вести.Тактическое ядерное оружие России в Белоруссии является надежным прикрытием западных рубежей Союзного Государства (СГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО. На это указал МИД РФ в преддверии визита главы ведомства Сергея Лаврова в Минск 14-15 июня.

В министерстве отметили, что в последние годы обе страны, находясь в условиях "турбулентной военно-политической ситуации в мире", приняли серьезные меры, направленные на укрепление обороны и безопасности СГ.

Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО поясняется в заявлении

Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва и Минск углубляют военно-техническое сотрудничество. Речь идет в том числе о промышленной кооперации по линии предприятий ОПК.