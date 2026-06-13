МИД: российское ядерное оружие в Белоруссии прикрывает западные границы СГ МИД: РФ и Белоруссия приняли серьезные меры по укреплению обороны СГ

Москва13 июн Вести.Россия и Белоруссия в последние годы приняли серьезные меры по укреплению безопасности и обороны Союзного Государства (СГ), говорится в комментарии МИД РФ к предстоящему визиту главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Белоруссию.

В условиях турбулентной военно-политической ситуации в мире Россией и Белоруссией в последние годы приняты серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности СГ отмечается в комментарии

На территории Белоруссии развернуты совместная Региональная группировка войск, российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные границы Союзного Государства и ОДКБ, "обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО".

РФ и Белоруссия углубляют сотрудничество в военно-технической сфере, в том числе промышленную кооперацию по линии предприятий ОПК, указано в комментарии МИД России.

Рабочий визит Сергея Лаврова в Минск, как ожидается, пройдет 14-15 июня. В программе визита запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым в узком и расширенном форматах, а также возложение венка к Монументу Победы.