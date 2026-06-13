Лавров встретится с Лукашенко в Минске во время своего визита 14-15 июня Лавров посетит Минск 14-15 июня

Москва13 июн Вести.Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом 14-15 июня. В рамках поездки у министра запланирована аудиенция у президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

14-15 июня министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетит Минск с рабочим визитом. Программой пребывания предусмотрены его аудиенция у президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко говорится в заявлении

Также Лавров встретится с белорусским коллегой Максимом Рыженковым и возложит венок к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

Участники встреч планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международную повестку. Особое внимание будет уделено дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства (СГ) и повышению международного профиля объединения, а также будет составлен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.

Ожидается и традиционная "сверка часов" по вопросам внешнеполитической координации. Кроме того, будет рассмотрена реализация ряда совместных инициатив стран, в том числе по противодействию санкционной политике коллективного Запада.