Матвиенко посетит Форум регионов России и Белоруссии в Минске Матвиенко 25-26 июня посетит Форум регионов России и Белоруссии в Минске

Москва13 июн Вести.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко возглавит российскую делегацию на XIII Форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет 25-26 июня в Минске и Минской области. Об этом сообщает МИД РФ.

25-26 июня в Минске и Минской области состоится XIII Форум регионов России и Белоруссии... С российской стороны в Белоруссию прибудет солидная делегация под руководством председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко говорится в заявлении ведомства

Темой форума станет "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Белоруссии и России". Участие примут представители органов власти и бизнес-сообществ обеих стран.

14-15 июня в рамках рабочего визита Минск посетит глава МИД РФ Сергей Лавров. В программе запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и переговоры с министром иностранных дел республики Максимом Рыженковым в узком и расширенном форматах, а также возложение венка к Монументу Победы.