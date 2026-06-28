Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию

Лукашенко отправился с большим визитом в Азию Лукашенко отправился с большим визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию

Москва28 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с большим визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Пул первого".

Первый направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне указано в сообщении

Отмечается, что на переговорах будут подняты темы масштабных и перспективных для страны проектов в разных сферах.

Отмечается, что Восточная и Юго-Восточная Азия представляет собой регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим, как уточняется в сообщении, "обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами".

Это является одним из внешнеполитических приоритетов Белоруссии, "формирует основу ее многовекторной политики".

В пятницу, 26 июня, белорусский лидер прибыл в Москву. В этот же день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В субботу, 27 июня, главы двух государств продолжили общение.