Лукашенко прилетел в РФ на встречу с Путиным

Самолет с Лукашенко приземлился в России Лукашенко прилетел в РФ на встречу с Путиным

Москва26 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию, где в пятницу пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, следует из видео Telegram-канала "Пул Первого", близкого к пресс-службе Лукашенко.

Telegram-канал написал о старте визита белорусского лидера в РФ и выложил видео, как Лукашенко и его делегация выходят из самолета и садятся в машины.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в пятницу, 26 июня.