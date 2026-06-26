Москва26 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию, где в пятницу пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, следует из видео Telegram-канала "Пул Первого", близкого к пресс-службе Лукашенко.
Telegram-канал написал о старте визита белорусского лидера в РФ и выложил видео, как Лукашенко и его делегация выходят из самолета и садятся в машины.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в пятницу, 26 июня.