Москва26 июнВести.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу. Она проходит в резиденции российского лидера на Валдае. Об этом сообщает БЕЛТА.
В переговорной повестке - вопросы, касающиеся белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе.
Ранее Александр Лукашенко сообщил, что недавно встречался с представителями лидера киевского режима Владимира Зеленского.