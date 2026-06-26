На Валдае началась встреча Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко проводят встречу на Валдае На Валдае началась встреча Путина и Лукашенко

Москва26 июн Вести.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу. Она проходит в резиденции российского лидера на Валдае. Об этом сообщает БЕЛТА.

В переговорной повестке - вопросы, касающиеся белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что недавно встречался с представителями лидера киевского режима Владимира Зеленского.