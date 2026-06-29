Песков: тема Украины фигурировала в разговоре Путина и Лукашенко на Валдае

Путин и Лукашенко затронули тему Украины на Валдае Песков: тема Украины фигурировала в разговоре Путина и Лукашенко на Валдае

Москва29 июн Вести.Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе неформальной встречи на Валдае затронули украинский вопрос – тема фигурировала в беседе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что вопрос входил в повестку дня.

Тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и в субботу на Валдае сказал Песков

Он также сообщил, что главы государств обсудили рост напряженности со стороны Европы. Кроме того, лидеры обсудили вопросы региональной безопасности.