Москва29 июн Вести.Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко поставила Украину в напряженное положение своей секретностью.

Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По словам колумниста, оставление в тайне вопросов, поднимавшихся в ходе обсуждения на встрече лидеров двух стран "стало гениальным ходом" и "подействовало Киеву на нервы".

Как полагает журналист, Украина оказалась не подготовлена к тому, что все угрозы и провокации главы киевского режима Владимира Зеленского никаким образом на Минск не повлияли.

Именно так и работают настоящие партнеры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский! резюмировал Христофору

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. В тот же день они с Путиным провели встречу в резиденции на Валдае. 27 июня переговоры продолжились. Как отметил Путин, диалог длился более суток.