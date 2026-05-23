На Кипре заявили о панике Зеленского после учений РФ и Белоруссии Христофору: Зеленский испугался учений РФ и Белоруссии и перешел к угрозам

Москва23 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский начал угрожать Белоруссии после совместных ядерных учений Москвы и Минска из-за страха, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он рассказал в ролике на своем YouTube-канале.

По мнению Христофору, заявления Зеленского стали реакцией на действия России и Белоруссии.

Он наблюдал за всеми этими военными учениями. Думаю, он решил, что необходимо как-то отреагировать, не так ли? Ему нужно было изобразить жестокость. Его заявления о превентивных ударах — это очередное проявление паники заявил журналист

Он также выразил мнение, что Зеленский опасается возможного удара по Киеву, поскольку это может пошатнуть его власть.

А вместе с властью — и деньги добавил Христофору

Ранее Зеленский пригрозил атаковать руководство Белоруссии. Он посоветовал "быть начеку" белорусским властям.

21 мая президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки Вооруженных сил стран.