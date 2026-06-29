Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского Песков: президент Белоруссии не передавал Путину никаких посланий от Зеленского

Москва29 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал президенту РФ Владимиру Путину никаких посланий от главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

26-27 июня в резиденции Путина на Валдае состоялась неформальная встреча лидеров РФ и Белоруссии.

Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента РФ на Валдае, поэтому, как вы заметили, освещения, собственно, этого общения не было отметил представитель Кремля

Он пояснил, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудили стратегические вопросы, в том числе связанные с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых стран ЕС и с попытками провоцирования Белоруссии.

Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее. Все это обсуждалось сказал Песков журналистам

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канал заявил, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко поставили Украину в напряженное положение своей секретностью.