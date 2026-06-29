Москва29 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал президенту РФ Владимиру Путину никаких посланий от главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
26-27 июня в резиденции Путина на Валдае состоялась неформальная встреча лидеров РФ и Белоруссии.
Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента РФ на Валдае, поэтому, как вы заметили, освещения, собственно, этого общения не былоотметил представитель Кремля
Он пояснил, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудили стратегические вопросы, в том числе связанные с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых стран ЕС и с попытками провоцирования Белоруссии.
Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее. Все это обсуждалосьсказал Песков журналистам
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канал заявил, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко поставили Украину в напряженное положение своей секретностью.