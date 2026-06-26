Москва26 июн Вести.Контакты властей Белоруссии с представителями киевского режима носят регулярный характер, и чего-то чрезвычайного в них нет. Об этом заявил ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне сообщил, что недавно встречался с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского в Минске. Гигину в связи с этим был задан вопрос, нет ли у него информации о том, с кем именно встречался Лукашенко.

Персонально не скажу, а и знал бы – не сказал, наверное. Это все-таки прерогатива президента Республики Беларусь – озвучивать такие контакты. Но контакты ведь с представителями киевского режима – они регулярны, и в этом нет чего-то чрезвычайного. Мы же обмениваемся через территорию Белоруссии военнопленными, телами погибших. Все это требует выстраивания соответствующей инфраструктуры, согласования определенных действий. И это все происходит через белорусскую территорию, через контакты с нашими официальными лицами объяснил Гигин

При этом белорусский депутат обратил внимание на молчание Киева о контактах с Лукашенко. По мнению Гигина, это укладывается в заранее запланированную Зеленским схему с заявлениями о неких ретрансляторах в Белоруссии на границе с Украиной.

Президент Белоруссии сказал о таких контактах. Зеленский – ничего не упомянул, потому что это нарушает ту формулу, которая была заранее им запланирована: предъявить ультиматум, придумать эту историю с ретрансляторами, потом – это было опять-таки заранее продумано – сказать, что ретрансляторы убрали. А вот то, что были дипломатические контакты – об этом Зеленский почему-то не упоминал. Потому что это полностью нарушает ту схему, которую он сам для себя изобрел отметил Гигин

Депутат также указал на спокойную и выдержанную реакцию Минска на заявления Зеленского.

В данном случае мы продемонстрировали абсолютное спокойствие и уверенность, которая опирается на нашу силу и на то взаимодействие, которое у нас есть с Российской Федерацией подытожил Гигин

Также Вадим Гигин назвал заявления главы киевского режима о ретрансляторах в Белоруссии на границе с Украиной классической информационно-психологической специальной операцией (ИПсО).