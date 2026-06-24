Зеленский заявил о прекращении работы ретрансляторов в Белоруссии Зеленский заявил, что ретрансляторы в Белоруссии прекратили работу

Москва24 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на приграничной территории Белоруссии, якобы использовавшиеся для корректировки ударов по Украине, прекратили работу. Его словам передает "РБК-Украина".

Ретрансляторы, которые использовались для корректировки ударов по Украине с территории Беларуси, прекратили работу с 22 июня сказал он

Зеленский уточнил, что ему неизвестно, демонтировали ли их или нет, но украинская сторона работает над этим. Глава киевского режима добавил, что следит за ситуацией и получает отчеты.

19 июня Владимир Зеленский пригрозил уничтожить военную технику в белорусском приграничье, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не прикажет ее вывести в течение недели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал эти высказывания как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

22 июня Зеленский вновь обратился к Минску с жестким требованием прекратить техническую поддержку России. По его версии, речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, как утверждает украинская сторона, помогают российской армии атаковать украинские объекты.