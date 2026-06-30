Сырский: белорусские ретрансляторы у границ Украины до сих пор не демонтированы

Главком ВСУ заявил, что Минск не отключил ретрансляторы на границе с Украиной Сырский: белорусские ретрансляторы у границ Украины до сих пор не демонтированы

Москва30 июн Вести.Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский опроверг заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о белорусских ретрансляторах. Эти устройства якобы используются российскими беспилотниками для корректировки ударов по Украине.

Зеленский, ссылаясь на данные украинской военной разведки, утверждал, что ретрансляторы в Белоруссии были отключены.

Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь заявил Александр Сырский в интервью украинскому телеканалу

Сырский при этом выразил надежду, что Минск больше не будет включать ретрансляторы. При этом официальный Минск никаких заявлений о ретрансляторах не делал. Белорусская сторона не подтверждала ни их демонтаж, ни их работу, ни их существование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все вопросы о ретрансляторах надо адресовать белорусским властям, а не Зеленскому. Ранее Зеленский пригрозил уничтожить военную технику в белорусском приграничье, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не выведет ее за неделю. Это высказывание Зеленского Песков расценил как грубое вмешательство Киева во внутренние дела суверенного государства.