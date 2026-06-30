Москва30 июнВести.Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский опроверг заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о белорусских ретрансляторах. Эти устройства якобы используются российскими беспилотниками для корректировки ударов по Украине.
Зеленский, ссылаясь на данные украинской военной разведки, утверждал, что ретрансляторы в Белоруссии были отключены.
Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновьзаявил Александр Сырский в интервью украинскому телеканалу
Сырский при этом выразил надежду, что Минск больше не будет включать ретрансляторы. При этом официальный Минск никаких заявлений о ретрансляторах не делал. Белорусская сторона не подтверждала ни их демонтаж, ни их работу, ни их существование.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все вопросы о ретрансляторах надо адресовать белорусским властям, а не Зеленскому. Ранее Зеленский пригрозил уничтожить военную технику в белорусском приграничье, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не выведет ее за неделю. Это высказывание Зеленского Песков расценил как грубое вмешательство Киева во внутренние дела суверенного государства.