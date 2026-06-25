Москва25 июнВести.Вопросы, связанные с функционированием ретрансляторов на территории Белоруссии, необходимо адресовать властям в Минске, а не Зеленскому. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ, представитель Кремля подчеркнул, что не обладает детальными сведениями по данной теме, поскольку регулирование этой сферы относится к ведению профильных государственных органов Белоруссии.
Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией. Работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств. Думаю, что вы можете на этот счет адресовать свои вопросы не Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск. И там вам ответятпояснил Песков