Песков: по поводу работы ретрансляторов в Белоруссии нужно обращаться к Минску

Песков переадресовал в Минск вопросы о работе ретрансляторов в Белоруссии Песков: по поводу работы ретрансляторов в Белоруссии нужно обращаться к Минску

Москва25 июн Вести.Вопросы, связанные с функционированием ретрансляторов на территории Белоруссии, необходимо адресовать властям в Минске, а не Зеленскому. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ, представитель Кремля подчеркнул, что не обладает детальными сведениями по данной теме, поскольку регулирование этой сферы относится к ведению профильных государственных органов Белоруссии.