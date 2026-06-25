Лукашенко поручил дать пропуск украинцам в леса Белоруссии для сбора грибов

Лукашенко поддержал идею доступа украинцев к лесам Белоруссии для сбора грибов Лукашенко поручил дать пропуск украинцам в леса Белоруссии для сбора грибов

Москва25 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать механизм, который позволит жителям приграничных районов Украины посещать белорусские леса для сбора грибов и ягод. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики.

По данным ведомства, белорусские пограничники готовы организовать сезонный упрощенный пропуск граждан Украины на территорию республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота", расположенного в Столинском районе Брестской области.

Предполагается, что пересечение границы будет возможно через три пункта пропуска – "Мутвица", "Хиничев" и "Селище". Механизм рассчитан на жителей приграничных украинских населенных пунктов, традиционно посещавших эти территории в сезон сбора дикоросов.

Как отметили в Госпогранкомитете, информация о готовности организовать упрощенный порядок пересечения границы уже передана украинской стороне по дипломатическим каналам.

В ведомстве подчеркнули, что окончательные параметры инициативы будут определены после проработки всех организационных и пограничных процедур.