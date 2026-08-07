Москва7 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район объяснил экономическую выгоду от введения безвизового режима для граждан соседних стран ЕС. По его словам, такая политика позволяет государству зарабатывать иностранную валюту без затрат на экспортную логистику.

Как отметил белорусский лидер, туристы из Польши, Литвы и Латвии самостоятельно скупают и вывозят местную продукцию, что избавляет предприятия от необходимости организовывать доставку товаров за рубеж.

Лукашенко подчеркнул, что руководствуется в этом вопросе прагматичными интересами экономики, хотя и считает жителей соседних государств "не чужими людьми" и "соседями от Бога".