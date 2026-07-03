Москва3 июл Вести.По случаю Дня независимости Белоруссии президент РФ Владимир Путин направил поздравления главе республики Александру Лукашенко. Текст соответствующей телеграммы размещен на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что этот праздник имеет большое значение не только для белорусов, но и для россиян. Президент объяснил это связью праздника с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений говорится в тексте

Путин отметил плодотворность сотрудничества Москвы и Минска по всем направлениям, а также в противостоянии внешним вызовам и угрозам.