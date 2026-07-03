Трамп поздравил Лукашенко с Днем независимости Трамп направил поздравление Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии

Москва3 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко и граждан страны с национальным праздником. Текст послания разместило государственное агентство БЕЛТА.

Глава Белого дома передал народу республики поздравления от имени Соединенных Штатов по случаю Дня независимости.

Трамп также адресовал искренние пожелания мирного и процветающего года и выразил надежду на будущую встречу с белорусским коллегой.

Ранее президент России Владимир Путин также направил Александру Лукашенко поздравительное послание в честь Дня независимости, которое было опубликовано на официальном сайте Кремля.