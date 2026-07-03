Москва3 июлВести.Американский лидер Дональд Трамп поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко и граждан страны с национальным праздником. Текст послания разместило государственное агентство БЕЛТА.
Глава Белого дома передал народу республики поздравления от имени Соединенных Штатов по случаю Дня независимости.
Трамп также адресовал искренние пожелания мирного и процветающего года и выразил надежду на будущую встречу с белорусским коллегой.
Ранее президент России Владимир Путин также направил Александру Лукашенко поздравительное послание в честь Дня независимости, которое было опубликовано на официальном сайте Кремля.