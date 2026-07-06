Москва6 июл Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи на площадке "Иннопрома" попросил своего белорусского коллегу Александра Турчина передать наилучшие пожелания президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

Прежде всего хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично цитирует Мишустина агентство

Кроме того, глава российского правительства поздравил премьер-министра Белоруссии с национальным праздником — Днем независимости, который отмечался 3 июля.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления главе Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики.