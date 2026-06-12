Лукашенко поздравил Путина с Днем России, отметив мощный потенциал страны Лукашенко в поздравлении Путину назвал РФ гарантом справедливого мироустройства

Москва12 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с Днем России президента РФ Владимира Путина и всех россиян, отметив, что страна стала гарантом справедливого мироустройства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Российская Федерация - уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации отметил Лукашенко в поздравлении

Он подчеркнул, что белорусы всегда шли рука об руку с россиянами, а память о совместном преодолении испытаний и общих победах передается из поколения в поколение.

Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов добавил глава Белоруссии

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Родины, а гражданам России - счастья и благополучия.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России и пожелал успехов в работе.