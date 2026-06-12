Москва12 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с Днем России президента РФ Владимира Путина и всех россиян, отметив, что страна стала гарантом справедливого мироустройства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Российская Федерация - уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформацииотметил Лукашенко в поздравлении
Он подчеркнул, что белорусы всегда шли рука об руку с россиянами, а память о совместном преодолении испытаний и общих победах передается из поколения в поколение.
Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народовдобавил глава Белоруссии
Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Родины, а гражданам России - счастья и благополучия.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России и пожелал успехов в работе.