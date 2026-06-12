Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

"Традиции дружбы и уважения": что Алиев сказал Путину в День России Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

Москва12 июн Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщили в пресс-службе главы Азербайджана.

Алиев поздравил российского коллегу и всех россиян с государственным праздником - Днем России​​​. В поздравлении глава государства отметил, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения сказано в сообщении

Алиев отметил развитие торгово-экономического сотрудничества, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей. Он также выразил уверенность в том, что совместные усилия будут продолжать способствовать укреплению азербайджано-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с Днем России, отметив мощный потенциал страны.