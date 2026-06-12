Москва12 июнВести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщили в пресс-службе главы Азербайджана.
Алиев поздравил российского коллегу и всех россиян с государственным праздником - Днем России. В поздравлении глава государства отметил, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважениясказано в сообщении
Алиев отметил развитие торгово-экономического сотрудничества, межрегиональных и культурно-гуманитарных связей. Он также выразил уверенность в том, что совместные усилия будут продолжать способствовать укреплению азербайджано-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с Днем России, отметив мощный потенциал страны.