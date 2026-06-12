Москва12 июнВести.Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. В тексте поздравления монарх высоко оценил "прекрасные отношения между двумя дружественными странами", передает госагентство Саудовской Аравии SPA.
Он высоко оценил совершенство отношений между двумя дружественными странами, которые стороны стремятся развивать во всех областяхговорится в публикации
Кроме того, король передал "наилучшие пожелания здоровья и счастья" Владимиру Путину, а российскому народу – прогресса и процветания.
Ранее поздравления с Днем России направили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Азербайджана Ильхам Алиев.