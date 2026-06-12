Король Саудовской Аравии оценил отношения с Москвой в поздравлении с Днем России

Король Саудовской Аравии поздравил Путина с Днем России Король Саудовской Аравии оценил отношения с Москвой в поздравлении с Днем России

Москва12 июн Вести.Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. В тексте поздравления монарх высоко оценил "прекрасные отношения между двумя дружественными странами", передает госагентство Саудовской Аравии SPA.

Он высоко оценил совершенство отношений между двумя дружественными странами, которые стороны стремятся развивать во всех областях говорится в публикации

Кроме того, король передал "наилучшие пожелания здоровья и счастья" Владимиру Путину, а российскому народу – прогресса и процветания.

Ранее поздравления с Днем России направили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Азербайджана Ильхам Алиев.