Москва12 июнВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, отметив многогранные связи российского и армянского народов и готовность к конструктивному диалогу. Телеграмма опубликована пресс-службой Пашиняна.
Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странамиподчеркнул глава армянского кабмина
Он добавил, что День России олицетворяет ответственность граждан РФ за будущее своей страны, а также стремление дружественного для армян российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства.
Пашинян пожелал Путину благополучия и успехов в государственной деятельности, а россиянам - добра и процветания.
Ранее Путина также поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Азербайджана Ильхам Алиев.