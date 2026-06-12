Пашинян поздравил Путина с Днем России, отметив готовность к открытому диалогу Премьер Армении направил телеграмму Путину с Днем России

Москва12 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России, отметив многогранные связи российского и армянского народов и готовность к конструктивному диалогу. Телеграмма опубликована пресс-службой Пашиняна.

Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами подчеркнул глава армянского кабмина

Он добавил, что День России олицетворяет ответственность граждан РФ за будущее своей страны, а также стремление дружественного для армян российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства.

Пашинян пожелал Путину благополучия и успехов в государственной деятельности, а россиянам - добра и процветания.

Ранее Путина также поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Азербайджана Ильхам Алиев.