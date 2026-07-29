Москва29 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил запуск нескольких баллистических ракет в направлении американских войск на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Там добавили, что все иранские ракеты были успешно перехвачены.
Сегодня в 17.45 по восточному времени (00.45 мск - ред.) силы Корпуса стражей исламской революции запустили из Ирана несколько баллистических ракет, попытавшись нанести внезапный удар по американским войскам, дислоцированные на Ближнем Востокеговорится в заявлении командования в социальной сети X
В сообщении также отмечается, что войска США "сохраняют бдительность и высокий уровень готовности".
Ранее официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Исламская Республика расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если Вашингтон примет решение продолжить войну.
27 июля в интервью Axios американский лидер Дональд Трамп сказал, что США ведут интенсивные переговоры с Ираном, но в случае их неудачи готовы вновь прибегнуть к "очень решительным" военным действиям. Глава Белого дома отметил, что "либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе".