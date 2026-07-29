В CENTCOM обвинили Тегеран в ударе по войскам США на Ближнем Востоке

В CENTCOM заявили, что Иран атаковал ракетами войска США на Ближнем Востоке В CENTCOM обвинили Тегеран в ударе по войскам США на Ближнем Востоке

Москва29 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил запуск нескольких баллистических ракет в направлении американских войск на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Там добавили, что все иранские ракеты были успешно перехвачены.

Сегодня в 17​​​.45 по восточному времени (00.45 мск - ред.) силы Корпуса стражей исламской революции запустили из Ирана несколько баллистических ракет, попытавшись нанести внезапный удар по американским войскам, дислоцированные на Ближнем Востоке говорится в заявлении командования в социальной сети X

В сообщении также отмечается, что войска США "сохраняют бдительность и высокий уровень готовности".

Ранее официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Исламская Республика расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если Вашингтон примет решение продолжить войну.

27 июля в интервью Axios американский лидер Дональд Трамп сказал, что США ведут интенсивные переговоры с Ираном, но в случае их неудачи готовы вновь прибегнуть к "очень решительным" военным действиям. Глава Белого дома отметил, что "либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе".