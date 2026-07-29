CENTCOM: США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по Ираку CENTCOM: США и Саудовская Аравия атаковали объекты в Ираке

Москва29 июл Вести.Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по якобы связанным с Ираном террористам, которые находятся в Ираке. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X​​​.

Центральное командование ВС США и Вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции (КСИР) отдал приказ атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру говорится в заявлении командования

По данным CENTCOM, американская и саудовская авиация атаковали несколько объектов материально-технического обеспечения и склады вооружений боевиков на востоке Ирака в ответ на "более чем 30 атак беспилотников, организованных КСИР за последние 72 часа".

Ранее в Центральном командовании ВС США заявили, что Иран запустил баллистические ракеты в направлении американских военных баз на Ближнем Востоке. Отмечается, что все иранские ракеты были успешно перехвачены.

27 июля в интервью Axios американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на данный момент ведет интенсивные переговоры с Тегераном, однако если они окажутся неудачными, то США готовы снова прибегнуть к военным действиям. Трамп сказал, что "либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе".