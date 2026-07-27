Москва27 июлВести.США ведут интенсивные переговоры с Ираном, однако в случае их неудачи готовы вновь прибегнуть к военным действиям. Об этом в интервью Axios заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на быстрый результат дипломатических контактов и не намерен затягивать переговорный процесс.
Мы ведем очень интенсивные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиямсказал Трамп
Президент добавил, что "либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе".
Ранее The Wall Street Journal назвала новые цели США в Иране. Так, под прицелом может оказаться ряд ядерных объектов.